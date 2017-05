Real : Vers un départ à l’Inter Milan ?

Les incertitudes planent toujours quant au futur de Pepe. Restera ou restera pas ? Le défenseur central est à l’heure actuelle plus proche d’un départ que de poursuivre son aventure au Real Madrid après dix années de bons et loyaux services.

Lié avec le club merengue jusqu’en 30 juin, son contrat est sur le point de s’achever et n’a pas été reconduit. Depuis le mercato hivernal, des rumeurs l’envoyaient d’abord en Chine, ensuite au Paris Saint-Germain et Manchester United. C’est désormais en Italie que l’international portugais est pressenti, selon La Gazzetta hello Sport. Le quotidien italien assure que le joueur madrilène aurait déjà un accord et se serait vu offrir un salaire annuel de quatre millions d’euros avec bonus.