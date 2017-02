Real : Varane écarté des terrains entre 4 et 6 semaines

Le Real Madrid vient de communiquer à propos de la blessure de Raphaël Varane, qui souffre d’une blessure de grade 2 au biceps fémoral du pied droit.

Le défenseur central a réalisé plusieurs test à la Clinique Sanitas La Moraleja pour déterminer son temps d’indisponibilité, après avoir été remplacé suite à un coup reçu à Mestalla contre Valence. Selon AS, le français devrait être éloigné des terrains pour une durée estimée entre quatre et six semaines.