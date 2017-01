Real v Séville, 3-0 : Les madrilènes prennent l’avantage

Une belle reprise pour les madrilènes ! Le Real Madrid recevait Séville à Santiago Bernabeu ce mercredi pour le compte des huitièmes de finales aller de Coupe du Roi. Privé de Ramos, Bale,Pepe, Kovacic et Lucas Vazquez blessés ainsi que de Cristiano Ronaldo laissé au repos, Zinedine Zidane a pu faire tourner son effectif.

C’était l’occasion de titulariser le milieu de terrain James Rodriguez, qui était annoncé sur le départ est hiver. Un match qui a permis au colombien de retrouver la confiance, grâce à un but dans les dix premières minutes de jeu (10e, 1-0), face aux hommes de Jorge Sampaoli. Quelques minutes plus tard, Varane inscrivait le deuxième but sur un centre de Kroos, repris d’une belle tête croisée imparable (29e, 2-0). Avant la pause, James transformait un penalty sifflé en faveur de son équipe et inscrivait son doublé (44e, 3-0), permettant au Real Madrid de prendre un large avantage sur leur adversaire dans cette première période très riche.

Les Sévillans ont encore leur chance puisque le match retour se disputera la semaine prochaine (11/01) à Ramon Sanchez Pizjuan.