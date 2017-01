Real Madrid v Real Sociedad (20h45) : Un match important pour les madrilènes

L’élimination du Real Madrid par le Celta Vigo n’a pas arrangé les choses au sein du club qui croule déjà sous les blessures. Les hommes de Zinedine Zidane se concentreront davantage sur le championnat et la Ligue des Champions et n’auront pas droit à l’erreur cette fois-ci puisqu’ils reçoivent ce dimanche soir la Real Sociedad à Santiago Bernabeu.

Les basques qui ont également été éliminés au même stade de la compétition que les merengues seront d’autant plus motivés à aller chercher la victoire ce soir, étant dans une dynamique très positive en championnat. Les absences de Bale, Modric pèsent mais Varane et James seront de retour. Le potentiel danger du côté des Txuris Urdins reste Juanmi qui est dans une très grande forme avec quatre buts inscrits lors des cinq derniers matchs. A Madrid, Cristiano Ronaldo est très attendu, tandis que 88% des supporters merengues d’après un sondage AS exigent que Benzema soit remplaçant.