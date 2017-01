Real v Malaga, 2-1 : Doublé du super capitaine, Sergio Ramos !

Sergio Ramos est toujours présent pour libérer le Real Madrid et prouve à chaque rencontre qu’il a l’étoffe d’un vrai capitaine. Le défenseur central espagnol a inscrit un doublé ce samedi face à Malaga, pour le compte de la 18ème journée de Liga à Santiago Bernabeu.

Cristiano Ronaldo n’arrive toujours pas à trouver le chemin des buts après avoir été critiqué suite à ses dernières performances. Si le Real Madrid a été privé de Carvajal déjà sur le côté droit blessé pendant un mois, ils sont désormais privés de leur latéral gauche Marcelo, qui est lui, resté à terre après un tacle sur Juanpi. Le défenseur brésilien est sorti souffrant, avec les larmes aux yeux, pour céder sa place à la 25ème minute à Isco.

Sur un deuxième corner en faveur du Real, Sergio Ramos s’élevait au-dessus de la mêlée pour placer une tête imparable pour Kameni et débloquer la situation pour le club madrilène (35e, 1-0). Le défenseur avait passé un mauvais moment le week-end dernier face à Séville, mais a repris confiance et prouve encore une fois son efficacité autant sur le secteur défensif qu’offensif. Avant la pause, l’international espagnol inscrivait son doublé sur un très bon centre de Toni Kroos (43e, 2-0), et donnait l’avantage à son équipe. En seconde période, Juanpi réduisait l’écart sur une frappe bien placée, qui trompait Keylor Navas.

À lire aussi < >

Grâce à cette victoire, le Real Madrid continue d’être leader du championnat, avec un match en retard, avant de se déplacer à Vigo pour affronter le Celta en quarts de finale retour de Copa del Rey.