Real v Kashima, 4-2 : Triplé de Cristiano, les madrilènes sacrés champions du Monde !

Une vraie finale ! Le Real Madrid a été sacré champion du Monde des clubs contre le club japonais de Kashima Antlers (4-2), après une rencontre très mouvementée pour le compte de la finale de Coupe du Monde des clubs. Les hommes de Zinedine Zidane ont eu beaucoup de mal face aux Japonais, qui n’ont pas démérité.

Benzema ouvrait le score pour le Real Madrid après dix minutes de jeu sur une frappe repoussée par Sogahata (9e, 1-0). Peu de temps avant la pause, Shibasaki permettait à Kashima d’égaliser sur une équipe madrilène qui a manqué de réalisme (44e, 1-1).

Dès la reprise, les hommes de Zinedine Zidane se sont montrés fébriles et encaissaient le deuxième but du numéro dix japonais Shibasaki qui s’offrait un doublé et permettait à son équipe de mener au score (52e, 1-2). Quelques minutes plus tard, une faute était sifflée à l’encontre de Shuto sur Lucas Vazquez dans la surface de réparation provoquant un penalty, transformé par Cristiano Ronaldo (59e, 2-2) et permettait aux siens de jouer les prolongations.

Le géant madrilène a montré un tout autre visage en première période des prolongations. Cristiano Ronaldo recevrait un caviar de l’international français Benzema, lui permettant de reprendre l’avantage et d’inscrire également un doublé (98e, 3-2). Mais le portugais n’a pas fait de cadeaux à ses adversaires en pliant la rencontre. Le quadruple Ballon d’Or catapultait le cuir en pleine lucarne de Soghata et s’offrait ainsi son 40 ème triplé avec le Real Madrid et le titre de meilleur joueur de la finale.

À lire aussi < >

Sacrés champions du Monde au Japon, les merengues rentreront aussitôt avec ce nouveau titre à Madrid et afin de préparer leur match en retard de championnat (16ème journée) face à Valence.