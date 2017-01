Real v Granada, 5-0 : Zidane égale le record de Luis Enrique !

Le Real Madrid a infligé une Manita à Granada ce samedi (5-0) pour le compte de la 17ème journée de Liga. Une prestation de qualité pour les merengues et Zinedine Zidane qui a égalé le record du Barça de Luis Enrique de 39 matchs sans défaite.

Il n’a fallu que douze minutes de jeu à Isco pour ouvrir le score, bien servi pas son coéquipier Casemiro (12e, 1-0). Quelques minutes plus tard Benzema inscrivait le deuxième but repoussé d’abord par le gardien andalou Ochoa et poussé par l’international français. Granada avait du mal à créer des occasions, dominée par les madrilènes, bien supérieurs lors de cette première période entièrement maîtrisé. Cristiano Ronaldo recevait le ballon du troisième but servi par Marcelo, et placée de la tête par l’attaquant portugais. Avant, la pause, Isco achevait Granada avec une quatrième réalisation et s’offrait un doublé (4-0).

En seconde période, Casemiro seul au second poteau d’un coup franc tiré par James, poussait le ballon dans le filet et mettait le but de la manita (58ème). Les hommes de Zinedine Zidane s’offrent le record et le confort de la première place avec un match de retard.