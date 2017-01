Real v Granada (13h00) : Les madrilènes en quête du record

La Liga est de retour depuis vendredi soir ! Le Real Madrid reçoit Granada ce samedi à 13 heures pour le compte de la 17ème journée de Liga, avec toujours un match de retard contre Valence.

Les madrilènes cherchent à enchaîner leur 39 ème match sans défaite afin d’égaliser le record de Luis Enrique avec le FC Barcelone. Cristiano qui était laissé au répos lors du match de Copa del Rey face à Séville est de retour. Nacho et Varane occuperont à nouveau la charnière centrale madrilène pour combler les absences de Ramos et Pepe. Du côté de Granada, Carcela et Angban préparent la CAN tandis que Foulquier, Saunier et Cuenca sont blessés.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor Navas; Marcelo, Nacho, Varane, Carvajal; James, Casemiro, Modric, Cristiano, Benzema, Isco.

Le 11 probable de Granada: Ochoa; Tito, Lomban, Gaston Silba, Gabriel Silva; Uche, Samper, Pereira; Boga, Kravets, Tabanou.