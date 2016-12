Real v Gijon, 2-1 : Les merengues confirment leur place de leader avant le Clasico

C’est sous une pluie diluvienne que le Real Madrid s’est imposé 2-1 à Bernabeu contre le Sporting Gijon, pour le compte de la treizième journée de Liga avant le Clasico.

Seulement cinq minutes ont suffit pour que Cristiano Ronaldo transforme un penalty sifflé sur une faute d’Alvarez sur Lucas Vazquez (5e, 1-0). Le Portugais trompait Mariano d’une frappe placée à droite du but. Dans la foulée, l’attaquant madrilène inscrivait un doublé sur un magnifique centre de Nacho (17e, 2-0) pour alerter CR7 au second poteau et signe son dixième but en championnat prenant la tête devant Messi et Suarez.

Avant la pause, Carmona réduisait le score sur un placement de l’extérieur du pied droit ne laisse aucune chance face à Navas (35e, 2-1). En seconde période, les merengues ont énormément soufferts face au Sporting qui était nettement supérieur. Sur un ballon mal dégagé par les madrilènes, Nacho fait une faute dans la surface et l’arbitre sifflait penalty. L’avant centre Duje Cop prend Navas à contrepied et manque l’occasion d’égaliser à dix minutes de la fin.

Le Clasico approche à un grand pas puisque les merengues affronteront le FC Barcelone dès la semaine prochaine, au Camp Nou.