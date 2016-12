Real v Deportivo La Corogne, 3-2 : Le Real continue sur sa lancée malgré un match à suspens

C’est au terme d’un match à rebondissement que le Real conforte son avance en tête de La Liga, 3 buts à 2, contre un Depor combatif.

Le Real bien installé dans son entame de match semblait, même sans la BBC vouloir montrer tout son potentiel. Les hommes de Zidane sans prendre de risque essaye de trouver la faille de la cage de Tyton. Après deux premières frayeurs de Nacho et Isco dans les mètres du gardien Polonais, les Madrilènes donnent le ton de la rencontre. Casemiro d’une percée magnifique venant avertir une nouvelle fois la défense de La Corogne, Borges contraint de commettre une faute pour le stopper dans sa course folle et écope du premier carton jaune de la rencontre.

Mais c’est bien les joueurs du Depor qui viennent donner du fil à retordre à Navas. Sur un centre d’Albentosa, puis d’une tête puissante sur un coup franc de Emre Colak, après la demi-heure de jeu que Borges prévient les Madrilènes et Navas que le match va en faite s’avérer plus compliqué. Le Real en alerte à la pause.

Malgré une reprise en petite foulée, il n’aura fallu que peu de temps pour la maison blanche pour reprendre les commandes du match. Morata ouvre le score et marque son 7 buts sur 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Les joueurs de Garitano n’ont pourtant pas dit leur dernier mot. Joselu réussit un doublé envoyant Navas et la défense Madrilène au tapis. L’ambiance devient électrique le cartons pleuvent, Morata s’énerve et se retrouve averti. Le Real qui ne semblait pas trouver la solution sur le bloc défensif de La Corogne profite du changement Mariano contre Isco pour se démarquer. Mariano devenant le premier joueur Dominicain à marquer dans l’histoire de La Liga. Mais l’éclair de génie provient une nouvelle fois de Sergio Ramos qui vient encore anéantir les espoirs d’une équipe avant la fin d’une recontre, cette fois à la 92e minute de jeu, d’une superbe belle tête.

Juste avant de disputer le Mondial des clubs, le Real Madrid prolonge sa série de victoire, avec 35 réussites toutes compétitions confondues et devance désormais de 6 points, son adversaire du FC Barcelone.