Real v Celta Vigo, 1-2 : Madrid tenu en échec à Santiago Bernabeu

Les madrilènes étaient encore invincibles il y a quelques jours mais le FC Séville a fait tomber la série des quarante matchs sans défaite du Real Madrid le week-end dernier. Cette fois-ci, les hommes de Zinedine Zidane recevaient le Celta Vigo pour le compte des quarts de finale aller de Copa del Rey à Santiago Bernabeu. Un match qui s’est soldé par une deuxième consécutive des merengues, tenus en échec par les Galiciens ce mercredi soir.

L’absence de Dani Carvajal s’est ressentie sur le côté droit, alors que Danilo remplaçait le latéral espagnol blessé et écarté des terrains pendant un mois. La première période ne fut pas riche en occasions et assez ennuyeuse. C’est lors de la deuxième mi-temps que tout s’est accéléré avec trois buts en seulement six minutes. Iago Aspas ouvrait le score sur un contre parfaitement joué par Bongoxda (64e, 0-1). Cinq minutes plus tard Marcelo répliquait et égalisait pour le Real Madrid sur un extérieur du pied gauche à l’aide du dos de Roncaglia (69e, 1-1). Sur l’engagement Vazquez, perdait le ballon dans le rond central face à Aspas. Le premier buteur passait parfaitement le cuir en profondeur vers Jonny qui gagnait son duel et offrait la victoire au Celta juste après l’égalisation du joueur brésilien.

Les madrilènes devront se montrer plus créatifs lors du match retour à Balaidos puisque le Celta Vigo a pris l’avantage à l’extérieur.