Real v Bayern Munich, 4-2 : En route vers la duo-décima grâce à un super Cristiano

Super-Cristiano a encore frappé ! Le Real Madrid s’est imposé 4-2 contre le Bayern Munich, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions, au cours d’une confrontation incroyable et riche en intensité. Les amoureux du ballon rond et du club madrilène ont été plus que gâtés, notamment avec cette affiche explosive, en plus d’un match aux allures de combats de gladiateurs.

Les hommes de Zinedine Zidane ont eu du mal en première période, notamment avec plusieurs occasions manquées qui n’ont pas pu percer les cages du mur de Munich, Neuer. De retour de blessure, Robert Lewandowski transformait un penalty suite à une faute de Casemiro sur Robben, quelques minutes après la reprise du match (53e, 1-0). Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain brésilien se rachetait sur une offrande à Cristiano Ronaldo, qui égalisait et permettait de libérer les siens après plusieurs occasions manquées (76e, 1-1).

Dans la minute qui a suivi, Sergio Ramos marquait contre son camp. Un coup du sort qui n’a pas laissé le temps au public du Bernabéu de fêter le but de l’attaquant portugais inscrit juste avant. Le défenseur espagnol trompait Navas sur un cafouillage et redonnait l’avantage aux bavarois (77e, 1-2). Le Bayern ne reculait devant rien et enchaînait les contres ainsi que les interventions dans la surface madrilène avant de se retrouver réduits à dix, suite à un double carton jaune d’Arturo Vidal. L’attaquant chilien quittait la pelouse cinq minutes avant le coup de sifflet final, sur une faute peu évidente sur Marco Asensio. Il a fallu attendre la prolongation pour que Cristiano Ronaldo puisse inscrire deux buts en cinq minutes et s’offrir un triplé au cours de cette folle soirée (104,109e). Le Real Madrid a une nouvelle fois fait basculer la balance en sa faveur et changé complètement le scénario. Marco Asensio entré en jeu à la place de Benzema un peu plus tôt, enfonçait les bavarois grâce à un quatrième but, alors que les merengues avaient assurer leur qualification en demi-finale de Ligue des Champions.