Real v Bayern Munich (20h45) : Confirmer à Santiago Bernabéu

La tâche sera compliquée pour le Real Madrid ce mardi soir. Les hommes de Zinedine Zidane reçoivent le Bayern Munich à Santiago Bernabéu, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Après une victoire assurée au match aller en Allemagne (1-2), les Bavarois peuvent encore changer la donne à Madrid.

Le coach français a fait tourné son effectif le week-end dernier contre le Sporting Gijon afin de laisser au repos le trio de la BBC ainsi que le gardien de but costaricien Keylor Navas. Par ailleurs, Gareth Bale n’a pas été convoqué, laissé au repos pour le Clasico, souffrant d’une blessure au mollet. Une opportunité en or pour Isco qui s’est montré très en forme en championnat, auteur d’un doublé et d’une belle prestation. Du côté Allemand, c’es une nouvelle qui réjouit pas la casa blanca puisque Lewandowski est de retour. En effet, l’attaquant bavarois qui était forfait à l’aller pour cause d’une blessure, sera titulaire à Santiago Bernabéu ce mardi soir.

Le 11 probable du Real Madrid : Navas; Carvajal,Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Cristiano,Benzema.

Le 11 probable du Bayern Munich : Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Xabi Alonso, Thiago; Robben, Lewandowski, Ribéry.