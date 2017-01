Real v Barça : La polémique : Qui bénéficie des erreurs d’arbitrage ?

Alors que nous arrivons à la partie la plus importante de la saison, où les matchs importants s’enchaînent, des polémiques naissent après chaque rencontre autour des arbitres et plus particulièrement du côté du FC Barcelone. Alors que Luis Enrique a préféré botter en touche, Piqué lui s’est mouillé en affirmant que les arbitres portaient préjudice aux résultats des catalans. Fustigée par les médias, la victimisation des catalans fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées, et c’est pour cela que Mundo Deportivo est sorti en défense de son club favori.

En effet, le quotidien pro-Barça faisait hier la liste des erreurs d’arbitrages qui ont nui au Barça et celles qui ont favorisé l’éternel rival, le Real Madrid, actuel leader. Un article qui a beaucoup fait parler et Marca, quotidien pro-Real, n’a pas manqué de s’en emparer pour rappeler les erreurs d’arbitrage en faveur du Barça. Voici un récapitulatif des polémiques relatées par ces deux quotidiens espagnols.

2ème journée de Liga : Real Madrid 2-1 Celta de Vigo, le but de la victoire inscrit par Morata a été inscrit suite à une position de hors jeu de ce dernier, le match aurait dû se terminer sur un score de parité. (-2 points Real)

4ème journée de Liga : Espanyol 0-2 Real Madrid, les deux buts sont valables, la polémique naît de 3 faits de jeu oubliés par l’arbitre (Hernandez Hernandez) : Ramos aurait dû concéder un penalty pour une faute sur Hernan Perez, Pepe pour une faute sur Baptistao et Carvajal pour une main dans la surface. (-2 points Real)

7ème journée de Liga : Celta Vigo 4-3 Barça : Hugo Mallo, défenseur du Celta, a commis une faute flagrante sur Neymar qui aurait dû donner lieu à un penalty qui aurait pu donner le point du nul aux catalans.

15ème journée de Liga : Real Madrid 3-2 Deportivo, tous les buts de cette rencontre sont valables, cependant, Sergio Ramos, qui avait déjà écopé d’un carton jaune, s’est mis dans une sale affaire en fin de rencontre lors d’une échauffourée en poussant violemment Sidnei au sol sous les yeux de l’arbitre, qui fermera les yeux sur cette action qui méritait le second carton jaune et l’expulsion de Ramos. Mais quel problème avec la victoire des merengues ? Et bien c’est Sergio Ramos qui donne la victoire aux madrilènes sur l’action qui suit. (-2 points Real)

12ème journée de Liga : Barça 0-0 Malaga, les andalous défendent face aux catalans pour empocher le point du nul et une faute flagrante (tirage de maillot/ceinturage) est commise sur Piqué alors qu’il est face au gardien et qu’il arme son tir, l’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas. Quelques minutes plus tard, ce même Piqué marque de la tête mais le but est invalidé pour une position de hors jeu inexistante, le Barça aurait dû gagner ce match. (+2 points Barça)

13ème journée de Liga : Real Sociedad 1-1 Barça, les catalans auraient dû perdre ce match car un but valide a été refusé à JuanMi, ce qui aurait donné la victoire aux basques. (-1 point Barça)

15ème journée de Liga : Barça 1-1 Real Madrid, les catalans auraient dû perdre ce clasico car un penalty n’a pas été sifflé sur Lucas Vazquez sur un tacle de Mascherano, un autre n’a pas été sifflé pour le Barça sur une main de Carvajal, mais sur le but du 1-0, Luis Suarez était en position de hors jeu, le but n’est donc pas valable. (-1 point Barça +2 points Real)

17ème journée de Liga : Villarreal 1-1 Barça, alors que les joueurs du sous marin jaune résistent bien aux assauts barcelonais, le défenseur Bruno Soriano réalise une parade tel un gardien sur une frappe de Messi, le penalty est flagrant mais l’arbitre ne signale pas le point de pénalty. Quelques minutes plus tard, Bruno Soriano récidive en taclant et contrant un tir de la main, moins évident mais la main existe, l’arbitre ne signale toujours pas le point de penalty et le score reste à 1-1. (+2 points Barça)

19ème journée de Liga : Real Madrid 2-1 Malaga, le but de la victoire inscrit par Sergio Ramos, est invalide car 3 madrilènes dont Sergio Ramos sont en position de hors jeu. (-2 points)

En faisant le calcul, le Real de Zidane devrait compter 6 points de moins qu’à l’heure actuelle soit 37 points, et le Barça 2 points de plus qu’il n’en a aujourd’hui soit 43 points. Cependant, le leader aujourd’hui reste le Real Madrid, avec 43 points devant le FC Séville (42 points) et le FC Barcelone (41 points). Tant que la vidéo ne sera pas mise en place, les erreurs d’arbitrages et autres faits de jeu feront toujours partie du folklore, mais les déclarations venant des joueurs, critiquant les arbitres n’ont pas lieu d’être car un jour viendra où les erreurs bénéficiant à l’un bénéficieront à l’autre et ainsi de suite, la roue tourne toujours.

Rédigé par Stéphane Antoine