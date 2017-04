Real v Barça à 20h45 : Duel de titans au Bernabeu

Ce dimanche, le Championnat d’Espagne, la Liga Santander 2016-2017 se poursuit pour le compte de la trente-troisième journée. Celle-ci nous offre un duel attendu par toute la planète football ; en effet, le Real Madrid de Zinédine Zidane reçoit dans son antre du Santiago Bernabeu son rival “historique” le FC Barcelone de Luis Enrique pour un Clasico qui promet d’être électrique. Si ce choc au sommet entre les Merengues et les Blaugranas fait autant “saliver” les amoureux du ballon rond, cette rencontre de prestige opposant deux monstres du football espagnol et européen, mais également mondial, revêtira un enjeu majeur puisqu’elle pourrait s’avérer comme étant un tournant (décisif ?) dans la course au titre de Champion d’Espagne. Pour rappel, à cinq journées de la fin, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo possèdent trois points d’avance sur les coéquipiers de Lionel Messi. Ces derniers, n’auront d’autres choix que de s’imposer sur la pelouse du rival madrilène afin d’espérer encore remporter un troisième titre de Champion d’Espagne consécutif, après ceux de 2015 et 2016 acquis au nez et à la barbe du… Real Madrid. Et par conséquent relancer le suspense dans ce sprint final qui s’annonce haletant. A l’inverse, les Merengues en cas de succès face à l’ennemi éternel catalan auront la possibilité de creuser encore un peu plus l’écart au classement (avec un match en retard à disputer) face à leur adversaire du jour et d’entrevoir le chemin les menant au titre de Champion de la Liga. Une Liga que la Casa Blanca n’a plus remportée depuis 2012, soit cinq années de disette sur le plan national, malgré une Coupe du Roi remportée en 2014 face… au Barça. Par ailleurs, ce Clasico sera aussi le dernier de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du club blaugrana. En effet, le technicien catalan avait annoncé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la saison en cours. Cette annonce ayant été faite une semaine avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et l’épisode de la fameuse “remontada”. De plus, cette affiche de rêve sera aussi l’occasion pour les Madrilènes de prendre leur revanche du dernier Clasico disputé dans leur enceinte du Santiago Bernabeu et lors duquel les Culés avaient été intraitables avec un score sans appel de 4-0 (le 21 novembre 2015). Il s’agira également du premier de Zidane à domicile en tant qu’entraîneur du Real, après avoir connu ses deux premiers “Clasicos” au Camp Nou. Et ce pour une victoire (1-2 le 2 avril 2016) et un nul (1-1 le 3 décembre dernier). A noter que pour ce Clasico décisif, le Barça devra se passer de Neymar. L’international brésilien ayant eu une attitude provocatrice envers le corps arbitral suite à son expulsion lors de la défaite à Malaga (2-0) a été sanctionné de trois matchs de Championnat. Ce qui par conséquent lui fera manquer ce rendez-vous crucial dans la course au titre. Quant au Real, il pourra compter sur son trio d’attaque; la fameuse “BBC”. En effet, longtemps incertain pour ce match en raison d’une blessure, Gareth Bale a finalement été convoqué par Zizou pour ce duel planétaire. Néanmoins, l’international gallois ne devrait pas être titulaire dès le coup d’envoi. De fait, l’ancien numéro 10 des Bleus pourrait reconduire le même onze de départ que celui aligné face au Bayern Munich de Carlo Ancelotti avec Isco en soutien de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema dans un système en 4-4-2.

Cette rencontre au sommet entre ces deux géants du football européen et mondial reste comme l’une des plus indécises et passionnantes de cette trente-troisième journée. Qui du Real ou du Barça sera à la hauteur de l’événement ? Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui saura résister à la pression ? Qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi mènera son équipe vers la victoire ?

Pour le savoir, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à partir de 20h45.