Real v Atletico Madrid, 3-0 : Cristiano s’offre un hat-trick et un pied en finale !

Le Real Madrid a un pied en finale ! Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 3-0 à Santiago Bernabéu, pour le compte des demies-finale aller de Ligue des Champions. C’était bien plus qu’un derby. L’Atletico Madrid devra faire le taff au retour à domicile, s’ils veulent espérer marquer l’histoire en disputant leur troisième finale en 4 ans. Une tâche qui s’avère compliquée après la prestation sans faute de CR7.

Cristiano Ronaldo ouvrait le score après dix minutes de jeu bien servi par Casemiro et faisait trembler les gradins du Santiago Bernabéu d’entrée, annonçant déjà la couleur. L’international portugais devenait le meilleur buteur de l’histoire des derby madrilènes, en plus d’avoir inscrit 88 buts en 87 matchs de Ligue des Champions avec le Real Madrid. La statistique qui démontre son incroyable efficacité est le total de ses buts en C1 qui s’élève à 102 buts, alors que l’Atletico Madrid en compte en tout 100 buts dans cette même compétition. Ce dernier a démontré une fois de plus sa puissance et s’est offert un has-trick (73e, 86e). Il faudra plus de créativité au retour pour les colchoneros qui n’ont pas réussi à tenir tête à leur homologue madrilène, et qui restent leur bête noire.