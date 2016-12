Atletico Madrid v Real, (0-3) : Cristiano assomme les colchoneros

L’Atlético Madrid recevait le Real à Vicente Calderon pour le compte de la douzième journée de Liga. Privés de leurs joueurs Kroos,Casemiro, Pepe ou encore Ramos, les hommes de Zinedine Zidane ont su dompter les colchoneros sans grande difficultés.

Le Real Madrid a été supérieur ce samedi soir lors du dernier derby qui se disputera à Vicente Calderon. En effet, l’Atlético Madrid jouera la saison prochaine dans son tout nouveau stade. Cristiano Ronaldo était de retour. L’international portugais a non seulement ouvert le score, mais a fait péter son compter en inscrivant trois buts, dont un sur penalty (23e, 71e, 77e). Benzema qui a débuté sur le banc, a pu disputer les vingt dernières minutes de jeu contre un Atlético qui ne s’est pas montré si dangereux que ça.

Le Real s’affirme et se proclame non seulement leader de la capitale madrilène mais également du championnat espagnol, avec quatre points d’avance sur le Barça et neuf sur les rojiblancos avant d’affronter mardi prochain le Sporting Lisbonne, en Ligue des Champions.