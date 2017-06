Real : Une troisième offre pour Mbappé

Après avoir remporté la Duodécima, le Real Madrid cherche à renforcer son effectif la saison prochaine. Selon Radio Montecarlo, le club merengue aurait formulé une troisième offre pour Mbappé, le nouveau joyau du football français.

Le club madrilène serait disposé à payer 135 millions d’euros soit une offre supérieur à celle des semaines passées qui étaient de 100 et 115 millions. Mais selon le même média, l’attaquant monégasque restera une saison supplémentaire dans le club français et pour prétendre au Mondial 2018 en Russie. Au Real Madrid, il serait difficile pour ce dernier d’obtenir la place de titulaire qu’il dispose en France. D’autres grands clubs anglais seraient intéressés pour s’attacher les services du joueur tel que Manchester United, Chelsea et Arsenal qui auraient demandé des informations supplémentaires.