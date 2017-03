Real : Une pré-saison de choc pour les madrilènes !

L’Internationale Champions CUP a dévoilé les équipes qui s’affronteront aux Etats-Unis, à l’occasion de la pré-saison 20117/18. L’équipe de Zinedine Zidane affrontera les deux grands Manchester, le United de Mourinho, et le City de Guardiola. De plus, un Clasico aura lieu contre Barcelone à Miami, qui avait dès lors, déjà été révélé deux semaines plus tôt.

Le Real Madrid réalisera son stage de préparation initial à Los Angeles et disputera dans cette même ville, les deux rencontres face aux équipes anglaises. Le premier match aura lieu contre les Reds Devils de Mourinho à Santa Clara au stade de San Francisco de la NFL le 23 juillet. Avant d’affronter les Citizens de Guardiola au Coliseum trois jours après dans la même ville. Pour couronner le tout, le Clasico amical se disputera au Hard Rock Stadium de Miami le 29 juillet. Les Américains vont être ravis.

Le calendrier du Real Madrid :

Manchester United – Real Madrid

– Santa Clara, Calif. (Levi’s Stadium), 23 juillet (23h en Espagne).

Real Madrid – Manchester City

– Los Angeles (LA Coliseum), 26 juillet (4h en Espagne)

Real Madrid – FC Barcelone

– Miami (Hard Rock Stadium), 29 juillet (01h30 en Espagne).