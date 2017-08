Real : Une offre de 75M€ refusée pour Kovacic

Le Real Madrid souhaite conserver ses pépites à tout prix. Selon AS, le dernier joueur convoité est Mateo Kovacic, actuellement dans une très grande forme. Le club aurait refusé une offre importante en provenance de la Juventus de Turin, qui avoisine les 75 millions d’euros pour le milieu de terrain croate.

Mais le club merengue a déclaré que le jeune joueur était intouchable et intransférable. Zinedine Zidane compte sur ce dernier et lui a donné sa confiance. La réponse des madrilènes a été simple “Mateo no esta en la venta” (Mateo n’est pas à vendre).