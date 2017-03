Real : Une embrouille a éclaté dans le tunnel

L’arbitre de la rencontre Real Madrid – Las Palmas David José Fernandez Borbalan, a révélé dans son rapport après le match (3-3) qu’il y a eu des embrouilles dans le tunnel après le match nul à Bernabéu.

Selon ce dernier, une bagarre aurait éclaté dans les vestiaires mais n’a pas été capable de déterminer qui été impliqué et le nombre de personnes présent. “Quand nous sommes retournés au vestiaire à la fin du match, nous avons entendu des voix qui provenaient du tunnel”, a expliqué l’arbitre. “Alerté par ça, nous avons quitté le vestiaire et vu plusieurs joueurs et coachs qui s’embrouillaient. Nous n’avons pas pu déterminer qui était impliqué et ce n’est qu’une fois après avoir été conscients de notre présence qu’ils se sont séparés et rentrés dans leurs vestiaires respectifs sans autres conséquences”.

Interrogé en zone mixte à ce propos, Sergio Ramos a reconnu qu’il y avait bien eu un incident mais sans conséquences “Il ne s’est rien passé d’importants. Les voix provenaient de commentaires entre des joueurs, c’est un moment assez chaud pour nous tous”, a-t’il expliqué.