Real : Un mois d’absence pour Marcelo

Encore une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane. Son latéral Marcelo sera absent entre trois et quatre semaines, selon le docteur José Gonzaleza et après avoir réalisé plusieurs tests qui ont révélé une blessure de grade II au biceps de la jambe gauche.

Le problème est que son remplaçant Theo Hernandez, s’est également blessé et souffre d’une luxation de l’épaule droite. Le brésilien s’était lui blessé lors du match contre le Bétis et avait été remplacé par Lucas Vazquez après 72 minutes de jeu. L’infirmerie compte par ailleurs plusieurs blessés déjà : Benzema, Kroos, Kovacic et Vallejo. Ces derniers seront tous absents lors du match de samedi contre Alavés.