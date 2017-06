Real : Un ami de Théo Hernandez confirme son transfert

Sergio Castillo, joueur de San Fernando était présent mercredi à la plage avec Theo Hernandez et d’autres amis, le jour ou le colchonero ne s’est pas présenté à la convocation des Espoirs français. L’ami proche du latéral prêté à Alavés s’est exprimé au micro de la Cadena SER.

“J’étais avec Theo, Vigaray et Alexis qui sont de très bons amis à moi. Il sont en vacances et ils aiment beaucoup Malaga, qui est un paradis. Nous étions tranquilles. Ce qui s’est passé, est que j’ai partagé la photo et tout le monde a commencé à demander”.

Concernant Theo Hernandez qui ne s’est pas présenté, il n’aurait pas été mis au courant : “Le papier qui lui dit qu’il devait être en sélection ne lui est pas arrivé et c’est sur internet qu’il a tout appris. Mais tout a été réglé avec son représentant. il n’y a pas de problèmes.

Son but lors de la finale et son transfert au Real : Biensur qu’il est très heureux et content. C’est un rêve pour lui. C’est difficile d’y arriver mais le plus dur c’est d’y rester. Marcelo est arrivé au même âge que lui et a les conditions pour. J’espère que ce sera un joyau pour Madrid”, a expliqué son ami.