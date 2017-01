Real : Thibaut Courtois enthousiaste à l’idée de revenir à Madrid

Ce ne sera pas un retour à l’Atlético Madrid ! Le gardien de but de Chelsea Thibaut Courtois, veut signer au Real Madrid. Depuis cest dernières semaines, les contacts se sont multipliés entre le portier belge et le club de la capitale espagnole selon la Cadena Cope. Le joueur voudrait se rapprocher de sa famille qui réside en Espagne, depuis son passage à l’Atlético Madrid.

Un journaliste de la Copa a dévoilé le voeux de ce dernier “Courtois va à Madrid dès qu’il a un jour de repos avec Chelsea. Il a demandé une place dans une école à Madrid pour sa fille, c’est quelque chose de normal car sa fille et sa femme vivent là bas même si le gardien de but réside à Londres. Il est comme un fou à l’idée de jouer au Real Madrid”, a déclaré le directeur d’El Partidazo. Le joueur aurait déjà prévenu ses coéquipiers qu’il allait retourner en Espagne. Le Real Madrid devrait se séparer de Keylor Navas, qui a accomplit ses plus belles performances sous le maillot merengue, et dont le niveau commence à faiblir ces derniers temps.