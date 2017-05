Real : Theo Hernandez aurait passé sa visite médicale

Theo Hernandez est tout proche de devenir un joueur du Real Madrid. Le quotidien madrilène Marca a informé ce lundi que le joueur de l’Atletico, prêté à Alavés, serait en train de passer sa visite médicale à la casa blanca. Le montant de l’opération tournerait autour des 24 millions d’euros. Le latéral français qui réalise une grande saison au sein du club basque et âgé seulement de 19 ans, aurait finalement refusé le Barça.

Les deux géants européens étaient à ses côtés depuis quelques temps. Theo Hernandez aurait finalement fait son choix final, celui de jouer à Santiago Bernabéu la saison prochaine. Dimanche après-midi, Footespagnol était présent au Coliseum Alfonso Perez pour le match Getafe – Cordoba où le jeune joueur colchonero était présent en présidentiel pour assister à la rencontre, quelques heures après avoir marqué un but lors du derby basque Alaves – Athletic Bilbao. Une photo qui prouve que le joueur est bel et bien à Madrid, et peut-être bien pour signer son contrat et non pour une simple visite de courtoisie.