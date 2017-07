Real : Theo Hernandez a passé sa visite médicale

Theo Hernandez est à Madrid pour entamer la pré-saison avec sa nouvelle équipe. Le latéral français a passé sa visite médicale ce lundi à l’hôpital universitaire Sanitas La Moraleja, après avoir signé au Real Madrid.

Sa présentation officielle aura lieu la même après-midi à 19h30, au stade Santiago Bernabéu devant les médias et les supporters merengue. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid (19 ans) a signé un contrat de six ans, et a été recruté pou un montant de 28 millions d’euros.

❤️🏃👍 #HalaMadrid @theo3_theo pasa el reconocimiento médico.@sanitas pic.twitter.com/qqqvsDluRD

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 juillet 2017