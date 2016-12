Real : Sokratis, remplaçant de Pepe ?

Le contrat du défenseur du Real Madrid Pepe, pourrait provenir de Bundesliga, selon le quotidien AS.

Le contrat de l’international portugais s’achève en juillet 2017 et ce dernier n’a toujours pas prolongé avec le club merengue, qui pense à lui trouver un remplaçant. Le premier nom qui est en pôle est celui de Sokratis, qui évolue actuellement à Dortmund.

Le club de la capitale à beaucoup observé les matchs de l’équipe de Tuchel contre l’Eintracht et le Borussia M’Gladbach. Cependant, le club madrilène sous le coup de l’interdiction de transfert jusqu’en 2018, cela risque d’être compliqué pour Florentino Perez de signer des nouvelles recrues. Avec Varane et Ramos, et la polyvalence de Nacho, le poste de défenseur central est bien assuré.