Real Sociedad v Real Madrid : 1-3, Les madrilènes sont de retour

Enfin une victoire pour le Real Madrid ! Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés ce dimanche soir 3-1 sur la pelouse d’Anoeta, pour le compte de la quatrième journée de Liga. Une victoire qui fait du bien pour les merengues, après deux accrochages contre Valence et Levante (0-0; 1-1).

Ce n’est jamais simple d’aller chercher la victoire à Anoeta, et pourtant, le Real Madrid n’a pas eu de mal à empocher les trois points, malgré les nombreuses absences majeures: Cristiano et Marcelo (suspendu); Kroos, Kovacic, Benzema (blessés). Le technicien français a opté pour plusieurs changements avec la titularisation de Theo Hernandez sur le côté gauche et la présence de Borja Mayoral qui accompagnait Asensio et Bale au front de l’attaque dans un 4-3-3. Le jeune attaquant prête à Wolfsburg la saison passée ouvrait le score pour sa première reprenant le ballon de volée, bien servi par Sergio Ramos (20e, 0-1). Il n’a fallu qu’une dizaine de minutes pour que les basques répliquent devant avec un but de Rodrigues. Le latéral gauche a réalisé un bon débordement avant d’adresser un centre puissant au second poteau (30e, 1-1). Juste avant la pause, Rodrigues récidivait mais en inscrivant cette fois-ci un but contre son camp, sans le faire exprès et donnait l’avantage aux madrilènes (37e; 1-2). Dès la reprise, les hommes de Zizou enchaînaient les occasions devant les buts jusqu’à ce que Bale ne réussisse à trouver la faille, lancé en profondeur par Isco parvenait à tromper Rulli d’un petit ballon piqué du pied gauche plein de finesse.

Grâce à cette victoire, le Real Madrid se positionnes à la quatrième place du classement avec un total de huit points, avant de recevoir le Bétis la semaine prochaine.