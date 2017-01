Real Sociedad v Barça (21h15): Les blaugranas veulent rompre la malédiction à Anoeta

Le technicien catalan n’a pas convoqué Aleix Vidal une nouvelle fois et sans explications, alors que ce dernier était titularisé lors du dernier match face à Las Palmas, inscrivant même un but. Neymar qui n’a pas disputé le dernier match, sera de retour avec la MSN ce soir. Quant à Sergi Roberto et Gérard Piqué ces derniers seront également de retour en défense. Sur le côté gauche, Jordi Alba devrait être laissé au repos pour laisser place à Lucas Digne dans le 11.