Real Sociedad v Barça (20h46) : Gagner à tout prix, Neymar en sursis

Le déplacement à Anoeta est l’un des plus compliqués pour le FC Barcelone qui affronte la Real Sociedad ce dimanche soir, pour le compte de la treizième journée de Liga. Les six derniers voyages à Donostia se sont soldés par cinq défaites du Barça et un match nul.

Si le Clasico se dispute la semaine prochaine, Luis Enrique ne devra pas négliger cette rencontre, avec quatre points de retard sur son leader du Real Madrid. Aligner Neymar contre les Basques serait un risque puisqu’en cas de carton jaune, il ne pourra pas jouer le choc du 3 décembre prochain. Le technicien catalan devrait ainsi effectuer des rotations. Andres Iniesta et Samuel Umtiti ne sont quant à eux toujours pas disponibles et pourraient effectuer leur retour la semaine prochaine.