Real Sociedad v Barça, 2-4 : La malédiction à Anoeta est rompue !

Le FC Barcelone s’est imposé dignement (2-4) contre la Real Sociedad à Anoeta, pour le compte de la 19ème journée de Liga. et brise la malédiction parce les Catalans n’ont plus gagné en championnat depuis 2007 sur la pelouse du stade Anoeta. Ces derniers étaient pourtant menés 2-1 en première période par l’équipe basque avant de renverser la situation.

Belle prestation des hommes de Valverde qui ont réussi à effectuer une belle remontada contre les Txuri-Urdins. William José et Juanmi (11e, 34e) étaient les deux buteurs basques en première période, avant que Paulinho ne s’invite à la fête avant la pause en inscrivant un but (39e). Suarez s’est offert un doublé dans la foulée, laisse les Catalans reprendre l’avantage sur un adversaire coriace (50e, 71e) et Messi n’avait plus qu’à donner le coup de massue en fin de rencontre (85e) afin de garantir la victoire et de permettre au Barça de poursuivre sa série d’invincibilité dans les cinq grands championnats européens. Les coéquipiers d’Iniesta conservent ainsi neuf points d’avance sur le deuxième du championnat, l’Atlético Madrid. De plus, lors des prochains jours, le géant espagnol pourra compter sur ses deux nouvelles recrues: Coutinho et Yerry Mina.