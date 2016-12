Real Sociedad v Barça, 1-1 : Les Blaugranas accrochés encore une fois à Anoeta

Le Barça n’arrive décidément pas à rompre cette malédiction qui pèse dans le stade d’Anoeta. Les hommes de Luis Enrique se sont neutralisés 1-1 face à la Real Sociedad à San Sebastian. Un adversaire qui ne réussi pas au FC Barcelone puisque cela fait dix qu’ils n’ont pas trouver la victoire chez les Txuris-Urdin, depuis 2007.

Un mauvais résultat à seulement une semaine du Clasico, le Real Madrid recevra les Catalans sereinement avec six points d’avance. Willian José a ouvert le score en éliminant Mascherano en seconde période (53e, 1-0). Dominés par les basques, Messi arrive néanmoins à égaliser quelques minutes plus tard sur une passe de Neymar (59e, 1-1). Jordi Alba et Gérard Piqué ont tous les deux été touchés, au point de quitter la pelouse, mais sont restés sur la pelouse pour lutter jusqu’au bout, sans succès. La Real Sociedad a été plus démonstrative et supérieure à son adversaire avec des occasions plus récurrentes qui ont fait peur les blaugranas plus d’une fois. Avec ce point remporté, le Barça conserve la deuxième place ex-aequo avec le FC Séville.