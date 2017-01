Real Sociedad v Barça, 0-1 : Dix ans plus tard, le Barça triomphe à Anoeta

Ce n’était pas arrivé depuis dix ans ! Le FC Barcelone s’est imposé 0-1 contre la Real Sociedad à Anoeta pour le compte des quarts de finale aller de Copa del Rey, pelouse sur laquelle la victoire a toujours été difficile à trouver et remontait à 2007. C’est donc une grande victoire et une série négative qui s’achève pour les blaugranas.

Luis Enrique a décidé de compter sur les deux jeunes français Digne et Umtiti en défense accompagnés du trio de la MSN qui a signé son retour. Après vingt minutes de jeu, Neymar provoquait un penalty et le transformait, permettant aux siens de mener au score 0-1. Sorti à la mi-temps suite à un coup reçu, Iniesta devra passer des examens plus approfondis vendredi matin, afin de diagnostiquer la gravité de sa blessure. Son absence s’est d’ailleurs grandement ressentie en seconde période puisque les solutions ont été minimes et le jeu moins fluide qu’en début de match. La Real Sociedad n’a pas démérité ce soir et a résisté jusqu’au bout, tout en faisant peur aux hommes de Luis Enrique.

Grâce à l’unique but inscrit par l’attaquant brésilien, le FC Barcelone repart confiant avec ce succès à l’extérieur, avant de recevoir les basques de la Real Sociedad au Camp Nou la semaine prochaine pour le match retour.