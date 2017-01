Real Sociedad : Illaramendi sera dénoncé par les arbitres

Le milieu de terrain Asier Illaramendi pourrait voir ses déclarations d’après-match être sanctionnées, après la défaite contre le Barça (0-1) en quarts de finale aller de Copa del Rey. Selon la Cadena Cope, le Comité des arbitres a pris note des mots du numéro “4” de la Real Sociedad comme Gérard Piqué face à l’Athletic et Villarreal.

“Nous avons eu des actions qui on été lésées comme celle en deuxième période. En Liga c’est la même chose, on se fait voler. Nous sommes fatigués”, a déclaré le milieu de terrain basque en fin de rencontre concernant l’arbitrage de Gonzalez Gonzalez. Quelques temps plus tard, Illaramendi a publié un tweet sur son compte personnel pour exprimer son malaise:“Encore et toujours la même chose ! Encore une fois..”