Real : Ronaldo répond à Kroos

Ronaldo Nazario a répondu au message taquin de bonne année posté par Toni Kroos il y a deux jours. Marcelo avait répondu indirectement sur Twitter pour souhaiter ses voeux en demandant le respect pour cette nouvelle année à son coéquipier du Real Madrid.

Si l’international allemand a éveillé la colère des Brésiliens en rappelant le 7-1 du Mondial au Brésil au Maracana, l’ex légende du Real Madrid et du FC Barcelone a changé la photo, à sa manière avec quelques modifications sur Facebook en rappelant un tout autre épisode. C’était le 2-0 infligé aux Allemands lors de la finale du mondial 2002.

Pour clore cette “affaire”, Toni Kroos a publié un dernier message sur Twitter “Beaucoup d’attention pour une petite blague. Je vous souhaite une bonne et heureuse année !”

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!

— Toni Kroos (@ToniKroos) 1 janvier 2017