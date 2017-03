Real : Raul “Travailler pour le Barça ? On ne sait jamais…”

La légende du Real Madrid Raul Gonzalez s’est exprimée dans les médias espagnols sur la rivalité qu’il a vécu avec le Barça lors des 17 dernières années et ne semble pas réticent à l’idée de travailler un jour pour le club blaugrana. Ambassadeur de La Liga depuis quelques mois, ce dernier sait désormais faire la part des choses.

“Travailler pour le Barça ? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Je peux reconnaître que le Barça a très bien travaillé ces dernières années. Et cela ne remet pas en cause mon madridismo”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid au quotidien Sport.