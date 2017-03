Real : Raul signera son retour dans le club merengue la semaine prochaine

Quelques jours plus tôt, Raul avait agité la toile suite à ses déclarations sur le FC Barcelone lors de sa dernière interview accordée à Sport :“Travailler un jour pour le Barça ? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Je peux reconnaître que le Barça a très bien travaillé ces dernières années. Et cela ne remet pas en cause mon madridisme”, avait-il déclaré.

Actuellement ambassadeur de LaLiga, l’ancienne légende madrilène va devoir laisser tomber son nouveau poste puisque selon le spécialiste du Real Madrid Roberto Gomez pour Marca, Raul va revenir. La même source explique que l’ex-international espagnol a déjà signifié au président de LaLiga qu’il allait devoir quitter son poste actuel pour rejoindre Madrid, en tant que conseiller présidentiel. L’officialisation devrait être communiquée la semaine prochaine.