Real : Raúl “Cristiano a perdu sa vitesse mais a maintenu son potentiel”

L’ancienne légende du Real Madrid Raúl, n’a tari d’éloges envers l’attaquant merengue Cristiano Ronaldo. Ce dernier s’est exprimé lors d’une interview accordée à la revue allemande Kicker concernant la star madrilène qu’il apprécie grandement. “Cristiano joue proche de la surface et c’est assezcompliqué. Il a perdu sa vitesse mais a maintenu son potentiel , mais c’est normal avec l’âge”, a expliqué l’ex-international espagnol.

“Cristiano a gagné le prix de meilleur joueur du monde et jusqu’à cette date, il réalise une bonne saison. Aujourd’hui, arrive l’étape décisive de l’année où apparaissent les acteurs principales. J’espère qu’il démontrera sa grande forme. Le football n’est pas un sport individuel, mais collectif et on cherche le succès de l’équipe. J’aile les deux mais ce qu’à fait Cristiano, marquer plus de 50 buts chaque année, c’est un honneur”, a déclaré Raúl.