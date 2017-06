Real : Ramos “Nous avons rendez-vous avec l’histoire”

Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, s’est exprimé en conférence de presse la veille de la grande finale de la Ligue des Champions contre la Juventus.

La deuxième consécutive: “Nous avons un rendez-vous avec l’histoire, mais il ne faut pas oublier le palmarés de chacun. Nous devons penser comme si c’était le premier titre que nous pouvons gagner. Nous sommes motivés et nous voulons gagner la deuxième consécutive”.

Les déclarations d’Alves “Je n’ai rien à dire. Je respect les déclarations de tous et nous nous verrons à neuf heures moins le quart”.

Zidane : “Les statistiques sont là. J’espère qu’il restera plusieurs années, car c’est la pièce manquante du bateau”.

Les but à la 93e: “Ce n’est pas une motivation mais une réalité. Mais nous ne vivons pas dans le passé et l’esprit de notre Madrid nous oblige à lutter jusqu’à la fin. Jusqu’à ce que l’arbitre n’a pas sifflé, nous avons l’opportunité de marquer. J’espère que nous ne souffriront pas comme à Lisbonne et que nous gagnerons”.