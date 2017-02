Real : Ramos “Je n’écarte pas la possibilité de changer mon numéro 4 pour le 93”

Sergio Ramos a accompli un total de 500 matchs sous le maillot du Real Madrid, un nombre record. Le défenseur central espagnol a tenu à répondre aux questions des internautes, à travers un Facebook Live, remémorant ainsi les meilleurs moments de sa carrière.

Son but préféré: “Je ne sais pas. Tous ont été un peu spéciales pour moi et sont comme mes fils. Je pense que c’est celui de la Décima car on voulait tellement gagner la Ligue des Champions et la dernière minute est spéciale”.

Changement de numéro : “Le numéro quatre me donne de la chance et m’a accompagne dans toute ma carrière au Real Madrid mais je n’écarte pas la possibilité de le changer pour le 93″.

500 matchs : “Je me sens très fier. Je ne m’attendais pas à atteindre ce chiffre tant important. Au jour d’aujourd’hui je peux profiter et je suis content de continuer de représenter la meilleure équipe du monde.