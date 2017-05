Real : Ramos “J’ai envoyé une invitation à Piqué il ne m’a pas encore répondu”

Le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, s’est exprimé au micro de la radio Cadena Cope mardi soir, à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus/

Derniers jours avant la finale : “Je suis seulement à la maison avec mon frère, ma femme, mon enfant et je pense un peu à moi. Je dors bien, les deux derniers jours doivent être tranquilles. J’évite d’aller au McDonalds le jeudi par exemple pour ne pas alourdir l’estomac. L’alimentation est stricte et définie”.

Difficulté de la finale : “Chaque finale est différente. La Juventus et l’Atletico sont deux rivaux qui se ressemblent beaucoup”.

Marquer en finale : “Il y a 80% de chance que je change mon look pour la finale. J’espère pouvoir marquer et aider l’équipe. Mais je préfère gagner et ne pas marquer de but”.

Qui va à Cardiff avec toi? : “Presque 20 personnes. J’ai envoyé une place à Piqué, mais il ne m’a pas encore répondu”.