Real : Ramos ” Des joueurs comme D.Alves ou Rakitic sont reçus eux comme des Dieux”

Sergio Ramos a créé une polémique après avoir célébré son but lors du match retour des huitièmes de finale de Copa del Rey contre Séville (3-3). Le défenseur madrilène avait inscrit un penalty provoqué par Casemiro sur une panenka placée plein axe suivi d’une célébration assez provocatrice envers les supporters du FC Séville.

L’ancien défenseur andalou a assuré “qu’il n’a pas insulté, ni manqué de respect à personne” avant d’ajouter au sujet de Sanchez Pizjuan “ça sera toujours ma maison, mais beaucoup ne le comprennent pas, me sifflent et insultent ma mère. Cela fait plusieurs années que je viens jouer dans ce stade et on m’a jamais reçu comme je l’aurais aimé, comme ils le font avec les autres. J’aimerais être reçu d’une autre manière mais je sais que ça va rester comme ça. Des joueurs comme Dani Alves ou encore Rakitic sont reçus eux comme des Dieux”, a expliqué Sergio Ramos.