Real : Rabiot disposé à venir dans le club merengue

Adrien Rabiot, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est l’un des joueurs qui surprend le plus cette saison. Sous les ordres d’Unai Emery, l’international français qui réalise sa meilleur année au PSG intéresserait de nombreux clubs européens.

Selon Marca, Rabiot a admis qu’il devra prendre une décision si une offre économique et sportive le satisferait puisque le milieu de terrain aimerait progresser en tant que footballeur. “S’il y a une offre d’un grand club, évidemment que je l’étudierais. Les clubs tels que le Real Madrid sont de grandes équipes mais le plus important est le présent et je suis centré sur ce que je fais aujourd’hui”, a-t-il déclaré au Daily Mirror. Le club merengue pourrait être la prochaine destination du joueur, si Isco tenait à s’en aller la saison prochaine.