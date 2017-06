Real : Quand le club avait tenté de recruter Messi

Leo Messi souffle ce samedi sur sa 30ème bougie. Le quotidien Mundo Deportivo a informé que le Real Madrid avait bel et bien tenté de recruter l’attaquant argentin il y a quelques temps.

Son ancien agent Horacio Gaggioli, s’est exprimé dans les colonnes de Globo Esporte dernièrement: ” Les circonstances de la vie ont fait qu’il a été testé à Barcelone et qu’il y est resté. Mais il aurait aussi bien pu vivre la même chose à Madrid “. L’attaquant s’était finalement engagé avec le FC Barcelone à la fin de l’année 2000 où il y triomphe toujours. Le président merengue Florentino Perez, aurait également déclaré au micro d’Onda Cero qu’il aurait aimé voir Messi sous le maillot madrilène: “Nous avons connu Lionel Messi au centre de formation de Barcelone. C’est un grand joueur et bien sûr que j’aurais aimé l’avoir à Madrid. Mais il est de Barcelone, et nous n’avons jamais envisagé son arrivée”.Aurait-il eu le même destin à Santiago Bernabéu qu’au Camp Nou?