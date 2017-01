Real : Quand Cristiano blague sur Neymar

Cristiano Ronaldo est d’humeur blagueur par moments et n’a pas hésité à piquer Neymar vendredi. Au cours dun dîné accompagné de ses coéquipiers du Real Madrid Marcelo, Casemiro et Danilo et avec la présence de l’équipe première de basket merengue, la star portugaise a été captée par les caméras de la Sexta durant quelques minutes.

Une séquence a été retenue et diffusée sur la chaîne espagnole, lorsque ses coéquipiers lui ont demandé d’où venaient ses bagues sur les mains. L’attaquant portugais a répondu “Ce sont les deux de Neymar“. Une blague qui doit certainement venir du vestiaire madrilène au sujet du concerné.

La vidéo ici.