Real : Prolongation d’Isco imminente

Isco baigne comme un poisson dans l’eau au Real Madrid. Le milieu de terrain espagnol ne compte pas quitter la casa blanca et devrait même prolonger son contrat. Auteur du but de la victoire en Supercoupe d’Europe contre Manchester United, l’ancien joueur de Malaga a avoué qu’il était sur le point de parapher un nouveau contrat avec le club espagnol.

“Ma prolongation de contrat ? Bientôt, a-t-il avoué au quotidien AS. J’ai eu la chance de gagner presque tous les titres possibles ici. Mais j’en veux toujours plus. J’ai encore beaucoup d’objectifs, à la fois avec Madrid et avec la sélection.”