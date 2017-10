Real : Problème cardiaque pour Dani Carvajal

Coup dur pour les madrilènes. Le Real Madrid a annoncé dans la journée du samedi que son joueur Dani Carvajal souffrait d’une “affection du péricarde”, qui est la membrane qui enveloppe le coeur.

Le club a expliqué dans un communiqué que le défenseur espagnol de 25 ans restera écarté des terrains pendant un bon moment et que son évolution est en attente. Aucune précision n’est apportée quant à sa durée d’absence. Ainsi, Carvajal ne pourra pas rejoindre la sélection non plus durant la trêve.