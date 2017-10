Real : Pochettino veut recruter Isco

Mauricio Pochettino, grand admirateur d’Isco voulait recruter le milieu de terrain du Real Madrid lors du mercato estival en 2016. Le coach de Tottenham avait téléphoné au joueur andalou pour tenter de le recruter dans l’équipe anglaise.

Cependant, Zidane comptait sur l’international espagnol et n’a pas laissé ce dernier voler de ses propres ailes, alors en manque de temps de jeu. Lors du mercato hivernal, Pochettino a tenté le prêt de ce dernier mais a été confronté à un mur, notamment lorsqu’Isco a déclaré qu’il restait. “Je suis patient et j’ai su attendre mon moment”, a déclaré le milieu de terrain qui a prolongé son contrat récemment avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Sa saison sous Zidane lui a permis d’exploser et d’intégrer la liste des 30 nominés pour la liste du Ballon d’Or cette année.