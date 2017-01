Real : Pepe s’envolerait finalement pour la Chine

Le défenseur central du Real Madrid Pepe, ne fait plus tellement partie des plans de Zinedine Zidane, au profit du jeune français Raphaël Varane qui enchaîne les titularisations aux côtés de Ramos.

En ayant disputé uniquement huit matchs en Liga, l’international portugais s’est rendu à l’évidence qu’il n’aura plus sa place et pourrait finalement reconsidérer l’offre d’un club chinois reçu il y a quelques semaines. Selon la Cadena Cope, Pepe aurait trouvé justement un accord avec le Hebei Fortune avec un salaire annuel de 15 millions d’euros. Après dix ans de bons et loyaux services à la Casa Blanca, l’ancien joueur du FC Porto devrait se lancer dans tout nouveau défi de l’expansion du football chinois.