Real : Pepe finalement au PSG ou Manchester City ?

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Real Madrid, Pepe est sur le départ après dix ans de bons et loyaux services à Chamartin. Son agent Jorge Mendes avait reçu plusieurs offres, notamment de chine avec un salaire annuel qui avoisinait les 12 millions d’euros. Cependant, le défenseur portugais pourrait finalement rester en Europe.

Selon Marca, le champion d’Europe aurait changé d’avis et mettrait toutes les chances de son côtés afin de pouvoir disputer le Mondial 2018 avec le Portugal. Le même média informe que les dirigeants de Manchester City et du PSG sont intéressés et lui auraient proposé un contrat. Aucune précision n’a été donnée en ce qui concerne les offres mais c’est l’occasion pour le joueur merengue qui n’a disputé que 17 matchs cette saison de virer vers un nouvel horizon.